Qui est éliminé du Meilleur Pâtissier cette semaine ? (vidéo)

Au terme de cette semaine de compétition, Mecotte et Cyril Lignac ont récompensé le pâtissier de la semaine : il s'agit d'Aurélie. L'agricultrice est la première à revêtir le tablier bleu du meilleur pâtissier de la semaine. "Je ne m'y attendait pas du tout", confie-t-elle sous les applaudissements de ses comparses.

Mercotte et Cyril Lignac révèlent ensuite qui quitte l'aventure : c'est Margaux. La pâtissière qui a, sur le coup de la colère, décidé de jeter son gâteau à la poubelle en pleine épreuve créative, est éliminée.

"Avec Mercotte on est désolés mais on est dans un concours et il y a des règles. Tu ne nous as pas présenté de gâteau dans l'épreuve créative, c'est éliminatoire", lui a expliqué le juré. "Promets-moi une chose : tu ne baisses plus jamais les bras", ajoute-t-il.

La candidate s'engage : "Je promets de ne plus jamais baisser les bras et d'aller respirer quand ça monte".

Une leçon pour tous les pâtissiers du concours...