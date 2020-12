SURPRISE totale dans le Meilleur pâtissier: un candidat éliminé réintègre le concours (vidéo)

Lors de cette semaine, sous le thème "50 nuances plus crème", les sept pâtissiers amateurs encore en lice ont dû réaliser des desserts érotiques pour pimenter leur vie sous la tente.



Pour la première épreuve de Cyril Lignac, les candidats ont été surpris en voyant débarquer tous les pâtissiers éliminés du concours pour les aider. Ils ont dû "pâtisser" à 4 mains pour préparer leur dessert à base de crème et de fraises, symbole de plaisir et de tentation. Chaque binôme a été déterminé à l'avance lors d'un tirage au sort.



À l'issue de cette épreuve, un seul duo a été désigné "top". Il a permis au pâtissier éliminé de réintégrer le concours. Anaïs, éliminée la semaine dernière, a tout fait pour revenir dans le jeu grâce à son duo avec Margaux, sa copine pâtissière.

A la fin de l'épreuve, c'est le couple de pâtissiers qui a le plus convaincu Cyril et Mercotte est celui formé par Patrice et Elodie. Patrice a donc pu réintégrer le concours.