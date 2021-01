Surprise: Séverine Ferrer se fait accompagner par une star pour son shopping (vidéo)

Cette semaine dans les Reines du shopping, Sylvie Tellier, Carine Galli, Lio, Arielle Dombasle et Séverine Ferrer s'affrontent sur le thème "Osez les couleurs en hiver" pour tenter de faire remporter 10.000 euros à l'association qu'elles défendent. Ce vendredi, c’était au tour de Séverine Ferrer de relever le défi.

Pour la guider dans ses choix, c'est un certain Magloire qui l'accompagne dans les boutiques. "On se connait depuis toujours et je l'ai connu avant la télé. Il travaillait dans la mode, donc c'est son métier", a expliqué l'ancienne présentatrice de Fan de. Magloire s'est montré plus qu'enthousiaste à l'idée d'habiller son amie.