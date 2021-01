Très stressée, Carine Galli parvient à séduire ses concurrentes lors de son défilé: "C’est un petit bonbon"(vidéo)

Cette semaine dans les Reines du shopping, Sylvie Tellier, Carine Galli, Lio, Arielle Dombasle et Séverine Ferrer s'affrontent sur le thème "Osez les couleurs en hiver" pour tenter de faire remporter 10.000 euros à l'association qu'elles défendent. Ce mardi, c’était au tour de Carine Galli, 35 ans, journaliste sportive et animatrice, de relever le défi.

Obsédée par le bleu, Carine a dû se faire violence pour choisir d’autres couleurs pendant ses essayages. Elle s’est finalement démarqué en choisissant un manteau très flashy, très moderne. En dessous, la journaliste a opté pour une combinaison bleu clair. À ses pieds, des petites baskets blanches.

Malgré son stress, Carine Galli a semblé s’amuser lors de son défilé. Et le charme a opéré : "Elle a du pep’s", s’est réjoui Arielle Dombasle. "C’est un petit bonbon", a commenté Sandrine Ferrer. "Elle est complètement dans le thème et c’est un look qui lui va très, très bien", a estimé pour sa part Cristina Cordula. Carine Galli a obtenu la moyenne de 14,25/20.