Loïc, fou de cuisine, bientôt dans Top Chef? "Je suis très compétiteur"

Loïc, fou de cuisine, était l'invité du RTL INFO Avec Vous pour évoquer son second livre, "Loïc fou de cuisine Volume 2". Il en a profité pour parler d'une réelle participation à Top Chef.

Il est fou de cuisine et vous en parler tous les jours sur RTL-TVI à 18h15. Loïc se voit-il participera à une prochaine édition de Top Chef ? Il a répondu sur le plateau de RTL INFO Avec Vous. "La plus belle aventure. Je crois que c'est la question la plus posée (…) Je suis très compétiteur donc c'est une chose pour laquelle je dirais oui tout de suite. Mais après, il y a tellement d'autres choses. J'ai plein de boulot, je m'amuse tellement dans ce que je fais. Et Top Chef… Je ne vais pas trop en dire plus."

Et quant est-il d'une éventuelle ouverture de restaurant ? Là aussi, le cuisinier sème le doute. "J'avoue que cela trotte dans ma tête depuis que je suis tout petit. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un restaurant. Après, mes parents m'ont interdit de faire l'école hôtelière. Donc mon parcours culinaire est un peu alternatif, ce n'est pas comme tous les cuistots ou tous les chefs. Oui, ça trotte dans ma tête mais je ne sais pas quand, quel genre, quel thème… Mais peut-être qu'un jour, qui sait."