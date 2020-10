Loïc, fou de cuisine, dévoile les étapes de sa lasagne verte: "Elle est super BONNE et végétarienne" (vidéo)

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Ce mardi, Loïc a dévoilé la recette de sa lasagne verte.



Ingrédients



750 g petits pois congelés



1/2 cube de bouillon de légumes



1 poignée d'épinards (500g en total)



1 plante de basilic



1 c.à.s. de beurre



1 c.à.s. de farine



500 ml de lait



100 g de pecorino



1 échalote



1 gousse d’ail



2 courgettes



500 g de feuilles de lasagne



1000 g mozzarella



De l’huile d’olive



sel, poivre



noix de muscade



Recette



-Préchauffez le four à 200°C.



-Chauffez un filet d’huile d’olive dans un poêlon et faites revenir 750 g de petits pois jusqu’à ce qu’ils dégèlent. Mouillez à l’eau et assaisonnez avec un 1/2 cube de bouillon de légumes. Faites mijoter quelques minutes avant d’ajouter une petite poignée d’épinards et les tiges d’une plante de basilic. Mixez au blender jusqu’à obtention d’un crème de petits-pois verte brillante.



- Laissez fondre une noix de beurre dans un poêlon avec un cuillère à soupe de farine pour créer un roux. Cuisez le roux une ou deux minutes avant d’ajouter 500 ml de lait froid petit à petit. Assaisonnez la béchamel de sel, de poivre, de noix de muscade et de 100 gr de pecorino rapé.



- Ciselez une échalote et une gousse d’ail et faites revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Rajoutez le reste des épinards et laissez fondre. Assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade. Réservez sur un peu de papier absorbant pour se débarrasser du superflu de liquide.



- Coupez les courgettes en lamelles ultra fines sur une mandoline.



- Construisez votre lasagne en commençant par un fond de crème de petits-pois, des feuilles de lasagne, la sauce au pecorino, des tranches de courgettes,de la crème de petits pois, des épinards, des feuilles de lasagne, de la sauce au pecorino, …



- Répétez jusqu’à ce que la lasagne soit construite. Terminez avec de la mozzarella cucina rapée. Cuire la lasagne 30 minutes à 200°C. Laissez refroidir au moins 15 minutes avant de découper.