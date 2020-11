Loïc, fou de cuisine: LE truc pour réussir sa pâte à Dim Sum (vidéo)

Loïc n'est pas un "Chef" mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c'est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu'il nous présente.

Ingrédients

200 g de farine

50 g de fécule de maïs

1 chou chinois

2 jeunes oignons

1 pouce de gingembre

2 gousses d’ail

500 g de haché

Huile de sésame torréfié

4 c.à.s. de ponzu

Fécule de maïs

1 c.à.c. de farine

1 c.à.c. de fécule de mais

Sauce soja

- Portez 150 ml d’eau à ébullition (pour préserver finalement 125 ml après l’évaporation).

- Mélangez 200 g de farine à 50 g de fécule de maïs sans oublier une bonne pincée de sel. Ajoutez 125 ml d’eau qui vient de bouillir et pétrissez au robot jusqu’à ce qu’une pâte homogène apparaisse. Laissez-la reposer le temps de faire la farce.

- Pétrissez la pâte pendant quelques minutes et déroulez en serpent de 3 cm d’épaisseur. Emballez-la dans du film alimentaire et laissez reposer au frigo pendant 30 minutes.

- Hachez pour la farce un petit morceau d’un chou chinois, deux jeunes oignons, un pouce de gingembre et deux gousses d’ail finement. Incorporez aux 500 g de haché et mélangez bien. Assaisonnez avec quelques gouttes d’huile de sésame torréfié et quatre c.à.s. de ponzu.

- Sortez les serpentins du frigo et coupez en petits blocs de 3 cm. Déroulez en fines feuilles (de préférence 1 mm d’épaisseur) et coupez en cercles parfaits à l’emporte-pièce. Saupoudrez d’un peu de fécule de maïs pour éviter que les feuilles.

- Insérez une c.à.c. de farce par feuille de pâte. Pliez en deux, pour les gyozas, et façonnez les plis sur la fermeture. Pour les dims sums vapeur, disposez la farce au milieu de la pâte et rabattez l’excédant de pâte vers le haut et fermez en tourniquet ou en spiral.

- Chauffez une grande poêle antiadhésive à feu moyen et cuisez les gyozas du côté plat dans un fond d’huile de tournesol jusqu’à ce qu’ils croustillent et deviennent dorés. Mélangez une c.à.c. de farine et une c.à.c. de fécule de maïs avec un fond d’eau pour obtenir une panade. Ajoutez ce mélange en une fois à la poêle et recouvrez immédiatement.

- Cuisez les dims sums à la vapeur dans un panier en bambou avec couvercle. Utilisez un revêtement de papier de cuisson pour éviter que ça ne colle. Cuisez les à la vapeur pendant 7 minutes.

- Dégustez les gyozas croustillants avec un mélange de ponzu et d’huile de sésame torréfié. Les dims sums vapeur sont excellents avec une larme de sauce soja.