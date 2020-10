Loïc, fou de cuisine, nous fait découvrir des nouilles ramen épicées: "Vous allez cracher du feu comme un dragon"

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Pour la semaine pâtes, Loïc prépare des nouilles ramen épicées.

Ingrédients

500 g de haché,

de l’huile de tournesol

1 oignon

10 gousses d’ail

4 c.à.c. de sambal oelek

2 c.à.s. de concentré de tomates

2 c.à.s. de sauce aigre douce

1 pointe de poudre de gingembre

1 poignée de cacahuètes

1 poignée de coco effilées

2 jeunes oignons

3 paquets de nouilles instantanées

- Préchauffez une grande poêle antiadhésive à feu vif.

- Cuisez le haché en petits tas dans un petit filet d’huile de tournesol. Ne pas trop agiter. Laissez bien caraméliser.

- Ciselez un oignons et dix gousses d’ail.

- Cuisez un demi oignon et l’ail dans la poêle avec le haché. Faites revenir un petit instant jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

- Agrémentez avec une c.à.s. de sambal oelek, une c.à.s. de concentré de tomates, une c.à.s. de sauce aigre douce, une pointe de poudre de gingembre et mouillez avec un peu d’eau pour juste submerger les ingrédients. Laissez bien réduire à feu moyen.

- Chauffez un petit filet d’huile de tournesol dans un poêlon à feu moyen. Colorez un demi oignon finement ciselés et une poignée de cacahuètes hachées et une poignée de coco effilées. Laissez dorer légèrement. Attention ça brûle vite donc garder à l’oeil et remuez constamment. Coupez les cacahuètes torréfiées et mixer les 3 ingrédients pour avoir un seroendeng.

- Nettoyez et ciselez deux jeunes oignons en julienne super fine.

- Mettez la jullienne d’oignon dans de l’eau glacée pendant quelques minutes pour rendre les oignons croquants.

- Cuisez les nouilles instantanées brièvement à l’eau chaude et rajoutez a la poêle de sauce bolognaise asiatique.

- Terminez avec du seroendeng croustillant et de jeunes oignons croquants.