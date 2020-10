Loïc, fou de cuisine, révèle sa recette de sauce hollandaise à TOMBER (vidéo)

Loïc n’est pas un "chef" mais un fou de cuisine ! Ses grands-parents et parents sont à la base de son éducation culinaire et c’est grâce aux livres, à la télévision, Facebook, YouTube et Instagram que Loïc a poursuivi son apprentissage. Sa cuisine est super rapide, facile et toujours gourmande. Soucieux de son époque et du monde dans lequel il vit, il essaie de privilégier les produits de saison et locaux au travers des recettes qu’il nous présente.

Cette semaine, Loïc prépare des files de bar accompagnés de petits légumes et d'une sauce mousseline. La sauce mousseline se prépare avec une base de sauce hollandaise.

Pour la sauce hollandaise, Loïc va bien mélanger 3 jaunes d'oeufs. Gardez la coquille, elle va vous servir à mesurer la suite! Ajoutez 2 coquilles de jus de citron et une coquille d'eau. Mélangez avec du sel et du poivre dans un poêlon. "On va bien mélanger les jaunes, le jus et l'eau. Continuez à battre tout le temps sinon on va avoir une omelette", prévient Loïc!

L'astuce de Loïc pour ne pas transformer votre sauce en omelette

Pour que les jaunes ne cuisent pas, Loïc a une astuce! Il va battre sans cesse mais faire des allées et venues sur le feu, afin de garder la poêle chaude sans qu'elle soit en contact direct avec la source de chaleur.

Dès que vous obtenez une sauce mousseuse, c'est le moment d'ajouter le beurre!

"J'ai pas dit qu'on mangerait light, j'ai dit qu'on mangeait bien!"

"Avec nos 3 jaunes, on ajoute 150 g de beurre petit à petit. C'est une sauce assez riche", prévient Loïc. "J'ai pas dit qu'on mangerait light, j'ai dit qu'on mangeait bien! C'est très satisfaisant car on voit clairement le résultat, apparaître: une sauce bien aérée, liée."

Cette sauce hollandaise, star des brunchs, accompagnera à merveille des toasts avec des oeufs mollets ou du saumon fumé par exemple. Loïc souhaite préparer une sauce mousseline, il va donc y ajouter de la crème. "Une sauce mousseline est une base de sauce hollandaise travaillée avec de la crème légèrement battue. Cette sauce est délicieuse avec chaque morceau de poisson comme aujourd'hui, avec le bar."

