Les Traîtres, le nouveau jeu de RTL TVI: l'étau se resserre autour de Damien, le traître est très mal à l'aise (vidéo)

Quatorze candidats issus de la téléréalité ou de célèbres émissions s'affrontent dans "Les Traîtres", un nouveau jeu inspiré du jeu du Loup-garou. Les célèbres candidats s'installent dans le chateau de Mielmont. Trois de ces personnalités seront désignées comme des "traîtres". Les onze autres, seront des personnes de confiance: "les fidèles".



En route pour la première épreuve, Scoffield s'est confié aux autres passagers, dont Damien, un des traîtres de l'aventure. "Moi, j'ai déjà mon idée de qui est traître. Ça saute aux yeux", a lancé le candidat au volant. Cette phrase a tout de suite fait paniquer le traître, installé sur le siège passager. "À qui penses-tu?", a voulu savoir Jenny, assise à l'arrière avec Pholien. "Ça, je le garde pour moi", a répondu Scoffield, préférant garder le mystère.



Tenir le rôle de traître est difficile pour Damien car cela va à l'encontre de ses valeurs d'honnêteté et de droiture. "Je suis content d'être là avec vous", a répondu le candidat, essayant de changer de sujet.



Ses tentatives ont fini par attirer l'attention des trois "fidèles".



"Le traître ne va jamais dire: 'je suis un traître", a répliqué Damien, mal à l'aise. "Non, mais je saurai", a rétorqué Scoffield, en le regardant dans les yeux.



Les règles du jeu



Chaque nuit, les traîtres auront un avantage. Ils pourront assassiner un fidèle. Ce dernier devra quitter l'aventure sur-le-champ. Cependant, les fidèles auront la possibilité de se défendre tous les soirs. Ils pourront tenter de bannir un traître lors d'un vote à découvert à l'issue d'un conseil. Celui qui réussira à survivre à tous ces meurtres et à éviter tous ces bannissements, pourra remporter un maximum de 40 lingots d'argent. Chaque jour, les traîtres et les fidèles partiront pour une mission palpitante. Ils devront travailler ensemble pour amasser des lingots d’argent.



Dès le début du jeu, les trois traîtres enfin désignés ont tous affirmé être des fidèles, lançant officiellement les hostilités.



Parviendront-ils à cacher leur identité jusqu'au bout?