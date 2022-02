"C'est quitte ou double": dans Mariés au premier regard, 120 kilomètres séparent Laurent et Séverine, et c'est un problème...

Ils ont 79,7% de compatibilité amoureuse mais cela sera-t-il suffisant? Pour Laurent, 38 ans, et Séverine, 33 ans, candidats à la nouvelle saison de Mariés au premier regard, l'être cher doit avoir du tempérament, être actif, jovial, un brin fêtard et aimer l'imprévu. Tous deux attendent ces qualités de l'autre et tous deux cochent ces cases. Les portraits parlent d'eux-mêmes: les deux Belges au caractère bien trempé ont beaucoup en commun.

Oui, mais il y a un "mais". Laurent vit à Tournai et Séverine vit à Namur. En tout, ce sont 120 kilomètres qui séparent les deux prétendants. Et si la distance n'est pas un souci pour certains, pour eux, c'est un vrai problème. Tous les deux sont proches de leur famille et bien ancrés dans leur environnement et le déménagement est (très) difficilement envisageable. "Je n'arriverais pas à quitter ce cocon", indique Séverine alors qu'elle parle avec sa famille qui vit dans la même rue qu'elle. A la question de la mobilité, la jeune femme répond cash: "Alors ça non!"

Idem pour Laurent, qui répond embarrassé. "Mon école est à Tournai, ma société est à Tournai..." Plus tard, face caméra, Laurent confie que la distance est "quelque chose qui lui fait peur". "Tout est possible mais je ne me vois pas faire 100 kilomètres tous les jours pour aller bosser." Un détail qui sera "quitte ou double" pour les experts de l'émission.

Malgré les paroles réconfortantes de son grand père - "moi je l'ai fait aussi dans ma vie, on change!", Laurent arrivera-t-il à passer au dessus de cette donnée? Les 79,7% de compatibilité des deux participants seront-ils plus forts que 120 kilomètres?

Réponse au prochain épisode.