Mariés au premier regard - "Il y a des moments, ce n’est plus le même Julien": la crainte d’Elodie dans sa nouvelle relation

Tout roule pour Elodie et Julien! A tel point qu'ils ont décidé d'emménager ensemble. Tous les deux minutieux et ordonnés, ils s’imaginent parfaitement vivre en cohabitation. "Quand je ne suis pas avec elle, il y a toujours ce manque et quand je suis avec elle, je ne suis pas impatient de revivre seul", explique, tout sourire, Julien.

Un bon départ mais, il y a un mais… Elodie, elle, redoute certains comportements de son époux. "C’est facile de se projeter avec lui (…) Maintenant, c’est clair que j’ai un peu peur parce qu’il y a des moments, quand Julien est fatigué, ce n’est plus le même Julien!"

Négatif et fataliste, voilà des traits de caractère qu’Elodie découvre au fur et à mesure de l’aventure sans que cela ne lui plaise vraiment… Face caméra, Elodie donne un exemple concret: "Il y a quelques jours, on parlait de remariage, il était fatigué, pas bien du tout, et il m’a dit on verra si on est toujours ensemble." Une réponse qui n'a pas du tout convenu à la jeune femme… Et qui a mené le couple à ne pas se parler pendant toute une soirée...

Julien, conscient de ses travers, arrivera-t-il à chasser ce naturel pessimiste qui fait de l’ombre à sa relation?