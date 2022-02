La semaine dernière, Élodie, 32 ans, de Sambreville, et Julien, 29 ans, de Jodoigne, se sont unis pour le meilleur et pour le pire. L’attirance a été immédiate. Puis Julien a pris peur, se demandant si les choses n'étaient pas allées trop vite.



Cette semaine, le couple part en voyage de noces en Croatie, où ils se découvrent petit à petit. Julien et Élodie participent notamment à une "activité surprise" devant les caméras de Mariés au premier regard.

Julien fait part de son problème de sommeil à Élodie. Et comme annoncé, sa fatigue le met de mauvaise humeur. "Put*** d’activité de m****!", s'exclame-t-il, agacé par le niveau d'eau insuffisant. "Je suis désolé, ça me saoule. Je ne suis pas venu en Croatie pour faire du kayak", s'énerve-t-il encore.

"C'est mignon quand même", dit Élodie, essayant de le calmer. "C'est mignon... mais c'est un tout petit peu con !", rétorque Julien. De quoi refroidir sa compagne...