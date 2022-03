Dans Mariés au premier regard, cette surprise des familles de Julien et Elodie pas franchement au goût des époux

Julien et Elodie se sont dit oui dès la première émission et semble profiter d'une relation pleine de complicité et de tendresse, malgré un désaccord latent sur les tatouages de Julien.

Pour cette cinquième émission de Mariés au premier regard, alors que les nouveaux mariés reviennent de leur lune de miel, ils sont attendus par leurs familles venues à l'aéroport pour leur faire une surprise. Mais les époux avaient d'autres projets...

Grâce à une entente très cordiale entre les deux familles, un plan a pu être élaboré: un bus a été loué pour les ramener "dans leur petit nid à eux", profiter tous ensemble de leur retour et partager les souvenirs de leur voyage en amoureux. Oui, mais Elodie et Julien voulaient se laisser quelques jours l'un sans l'autre... Pour se laisser respirer et se manquer, sans que la survie de leur union soit en péril. "H24 ensemble ce n'est pas franchement l'idéal", précisent-ils.

"L’idéal entre nous c’était de laisser un vide pour qu’on puisse se manquer", explique face caméra Julien, qui indique simplement avoir besoin parfois de "se retrouver un peu seul".

Ce qui était donc une initiative pour faire plaisir aux jeunes mariés pourrait se confondre avec une "intrusion dans leur intimité" selon les experts de l'émission. "Il faut qu'on apprenne à se libérer l’un de l’autre, c’est ce qui était pas prévu à la base", rappelle Julien.

La surprise sera-t-elle pour autant ratée?