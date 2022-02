Mariés au premier regard : "Je ne m'imagine absolument pas ouvrir cette porte", l’immense stress qui pourrait faire fuir Laurie devant la commune

L'heureux événement est à deux doigts de devenir cauchemar. Joël et Laurie sont tous les deux de grands romantiques, des âmes sœurs en quête de l'amour et sont sur le point de le trouver. Caractère, sincérité et bienveillance sont recherchés chez leur partenaire.

Ravis comme jamais lorsqu'ils apprennent que leur profil est sélectionné pour participer à l'émission, les futurs mariés, qui comptent 89,7% de compatibilité, déchantent au fur et à mesure de l'aventure.

Pendant l'annonce à sa famille, Joël perd son sourire et ses moyens, devant le regard amusé de ses proches. "Tu es un petit peu stressé, hein?", se moque gentiment sa mère alors qu'il peine à ouvrir une bouteille de jus de fruits. "Ça va, Jo? T'es sûr? Sûr, sûr?"

Face caméra, Maxime confirme l'anxiété de son ami. "Ça fait 15 ans que c'est mon meilleur ami et je n'ai jamais vu Joël dans cet état-là!" La veille du mariage, il est un peu confiant mais avoue avoir "peu dormi". "C'est pas évident."

Du côté de Laurie, la tension monte crescendo. L'essayage de la robe de mariée, normalement excitant, a du mal à apaiser la jeune femme. "Je me sens hyper tendue. C'est l'inconnu, j'aime pas ça du tout", livre-t-elle. L'essayage finalement fructueux lui redonnera du baume au cœur.

Le jour J, Laurie est au summum du stress et peine à décrocher un sourire pendant toute la matinée qui précède le mariage. "Je ne m'imagine absolument pas ouvrir cette porte mais bon, ça va passer..." Les compliments et paroles de ses proches n'y changent rien: "Je suis peut-être un peu froide", concède-t-elle. "Je suis un peu perdue."

Jusqu'à la porte de la commune, Laurie reste crispée. Alors: ouvrira ou ouvrira pas?