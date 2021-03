Dans Mariés au premier regard, Laura fait face à un DILEMME: "Je me pose pas mal de questions"

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Nicolas, qui partageait une comptabilité à 81,9% avec Laura, a décidé d'arrêter l'expérience parce qu'il n'était pas soutenu par sa famille. La jeune femme a été affectée par cette décision… mais les experts avaient une autre nouvelle pour elle. "Lors du travail des comptabilités, il se fait qu'il y avait un autre garçon avec qui il y avait une forte compatibilité", lui ont-ils annoncé.

"Il y aurait donc quelqu'un pour moi alors ?", réagit Laura, visiblement choquée. Bastien, 32 ans, a lui aussi une compatibilité avec Laura à 80,1%. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'ils acceptent tous les deux de tenter l'expérience. Si Bastien a dit oui, la réaction de Laura n'est pas encore connue. "Je me pose pas mal de questions. C'est particulier parce que je me dis que j'ai pensé à lui et maintenant, c'est une autre personne. Je ne les connais pas ni l'un ni l'autre. Je me projetais avec une personne et je sais que ce n'est plus la même, donc c'est particulier."

