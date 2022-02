La semaine dernière Laurent, 38 ans, et Séverine, 33 ans, ont appris que leur compatibilité était évaluée à 77,9%. Tous deux ont commencé à mesurer l’importance des vœux qu’ils s’apprêtent à échanger. C’est confiant que Laurent a décidé de choisir son alliance.



À la bijouterie, Laurent a une idée assez claire de ce qu’il veut. Il repère rapidement une alliance. "Un coup de cœur", confie-t-il. "Vous ne choisissez que votre alliance, pas une paire ?", s’étonne le bijoutier, qui doit lui expliquer que ce n’est pas une, mais deux alliances qu’il est censé choisir.



"Oh purée !", réagit Laurent, ébahi. "Forcément, je ne m’y attendais absolument pas", commente-t-il. Mais le choix de la paire d’alliances s’est avéré plutôt facile. "Plus rapide que ça, on ne fait pas !", s’est exclamé le bijoutier.