Dans Mariés au premier regard, le cruel manque de tact de Mickaël envers Nathalie: "C'est surréaliste!"

Alors qu’ils partagent leur dernier tête à tête en Grèce, Nathalie, qui nourrit un dernier espoir de relation avec Mickaël, a décidé de sonder son mari sur son ressenti à propos l’aventure Mariés au premier regard. Son but étant de le faire (enfin) un peu parler…

"C’est surréaliste, c’est un truc de fou comme expérience qu’on a fait. Moi je ne regrette pas du tout", répond-t-il devant une Nathalie quelque peu perplexe. Puis il enchaîne maladroitement: "Et la suite, tu vas la faire comment? Tu vas rentrer chez toi ?", l’interroge-t-il avant de faire face à un blanc gêné. Puis il renchérit: "Tu vas rentrer chez toi et puis on se verra plus. C’est terminé, tout ça!" Nathalie, scrute et répond en questionnant: "Tu ne vas plus rien m’envoyer?". Ce à quoi il répond, cash, en levant les yeux au ciel: "Ah non, moi je zappe, c’est terminé, fini, j’efface tout". Puis il tente de se rattraper devant la moue de son épouse éphémère. "Nan je déconne, on est quand même liés, évidemment qu’on va se revoir (…) Mais on ne passera pas par l’étape ‘Je vais chez toi, tu viens chez moi’".

Face caméra, Nathalie tente de relativiser mais se dit tout de même "déçue". "Je suis quelqu’un qui, quand il commence quelque chose, va à 100%. Moi, ici, je l’ai fait, lui pas."