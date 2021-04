Dans Mariés au premier regard, RIEN NE VA PLUS entre Jennifer et Florentin: "Je ne savais pas que tu vivais encore" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Depuis que Florentin a déclaré ses sentiments à Jennifer, cette dernière a pris ses distances. Elle a demandé à son mari de la laisser respirer à leur retour en Belgique, afin qu'elle puisse réfléchir et voir si elle ressent un manque.

Mais durant 3 semaines, la jeune femme n'a plus donné signe de vie à Florentin qui a tenté de la joindre plusieurs fois, sans succès. Il a très mal vécu la distance instaurée par son épouse.

Le couple a dû se revoir dans le cadre d'une rencontre prévue avec un expert. Ils sont arrivés séparément sur les lieux du rendez-vous.

Florentin n'a pas caché son agacement en voyant son épouse arriver. "Je ne savais pas que tu vivais encore", a lâché l'homme. "Je suis rassuré que tu ailles bien (...) tu n'as plus jamais répondu. Tu n'as plus donné de nouvelles", a-t-il poursuivi. Ce dernier tenait vraiment à avoir cette discussion avec elle. "Je t'ai dit que j'avais besoin d'être toute seule, de rentrer à la maison et de me retrouver. Ce n'était pas pour avoir des messages. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu en fait", a répondu Jennifer. Elle a eu l'impression d'étouffer.

Une situation perçue différemment par Florent, qui en a souffert. "Mais quand tu ne réponds pas pendant deux semaines (...) tu peux être désolée, mais tu le dis alors. Tu ne me laisses pas dans le vent en me mettant un 'vu' et moi après je me demande quoi", a rétorqué Florentin.

"Je n'allais pas te le répéter 100 fois quand même (...) j'ai dit que je voulais être toute seule, et tranquille. Tu ne comprends pas que j'ai vraiment étouffé. Même si c'était un message de 'ça va mieux, tu as bien dormi ?', c'était trop (...) tes réactions en Martinique ont fait que j'ai changé. Tu m'as poussé à bout", a insisté Jennifer. "Ne me dis pas que j'ai complètement changé, c'est toi qui a fait que j'ai changé. Tu dois te renforcer Flo', tu ne peux pas rester comme ça", a-t-elle conseillé.

Un conseil qui n'a pas été bien pris par le jeune homme. "Mais je suis très très bien", lui a répondu Florentin qui gardait toujours espoir en l'avenir de leur relation.

Jennifer a reconnu ne pas avoir été claire du tout avec son mari. "J'ai essayé de zigzaguer pour ne pas lui faire de mal, mais je pense que là, il faut que je sois claire et que je lui dise les choses", a dit la Bruxelloise face caméra. Le couple a accepté l'aide d'une experte pour tenter de donner une chance à sa relation.