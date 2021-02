Grosse gaffe dans Mariés au premier regard: le papa de la mariée révèle un détail important (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Alors que Ludwig et Emilie se sont dit oui et réalisent les photos de mariage, les deux familles sont dans l’attente. Installés dans le lieu de la cérémonie, ils ne savent pas si les deux jeunes trentenaires se sont mariés. L’ambiance est tendue. Chacun examine les autres. "On sent qu’il y a un mal-être," explique le papa d’Emilie.

Le père de Ludwig n’est pas présent, mais sa maman est là et observe le père et la belle-mère d’Emilie. Ils échangent poliment quelques phrases jusqu’au moment où Jean-Jacques révèle par inadvertance le prénom de sa fille.

L’assemblée éclate de rire. "On ne dira rien à la production," disent-ils en applaudissant. "Ça a brisé la glace, note Jean-Jacques. D’un côté, j’ai peut-être bien fait de divulguer le prénom de ma fille."

"Ils ont regardé vers moi, m’ont dit bonjour, détaille Thérèse, la maman de Ludwig. On essayait d’échanger quelques mots, mais le courant est très bien passé. Le papa de la mariée est quelqu’un de très bien."

En parallèle, les deux amies de Ludwig notent un détail important: "Le papa de la mariée est un très bel homme… Donc la fille doit être très belle."

