La 5e saison de Mariés au premier regard débarque sur RTL-TVI, voici à quelle date

Mariés au premier regard fait son grand retour pour une 5ème saison sur RTL TVI. Cette émission est parmi les plus attendues par les téléspectateurs.

Pour la cinquième année consécutive, les experts de Mariés au Premier Regard se lancent à nouveau dans cette expérience hors du commun. Nos experts vont mettre à profit les recherches en sciences sociales, en psychologie, en sociologie et notamment en sexologie, au service de l’amour.

Après avoir passé différents tests et rencontré les 4 experts, 5 couples vont avoir l’occasion de rencontrer leur futur(e) époux(se)... le jour de leur mariage !

Ces couples scientifiquement compatibles vont se découvrir (à condition de s’être dit oui) à travers la célébration du mariage, entourés des proches, mais aussi de leur voyage de noce et de l’expérience de vie commune dans les semaines qui suivent leur union.

Des profils très variés

Des histoires inédites seront à découvrir cette année, parmi lesquelles un couple de quarantenaires rocks et dynamiques, parents pour certains, qui après avoir vécu des déceptions amoureuses sont toujours autant désireux de rencontrer l’âme sœur. Cette saison, la variété des profils donnera l’occasion au public de s’identifier davantage.

Certains de nos candidats auront l’opportunité inédite de rencontrer des membres de leur future belle-famille afin d’offrir à ceux-ci un aperçu de la personnalité et du physique de leur futur gendre/belle-fille. Ce sera également l’occasion pour eux de se confronter à des détails qui sortent du cadre de critères souhaités malgré leur grande compatibilité.

Des voyages de noce fatidiques

Les traditionnels voyages de noce n’auront rien à envier à ceux des années précédentes. Cette année, des paysages idylliques et le soleil accompagneront nos couples dans leur aventure et leur découverte mutuelle au travers de moments inoubliables et remplis d’émotions.

Au retour de leur voyage, les couples ayant décidé de poursuivre l’expérience ensemble vont vivre des moments plus intimes : la découverte du foyer respectif, de leurs passions, de l'entourage ainsi qu’un week-end romantique qui consolidera les liens créés.

Au terme de ces semaines passées ensemble, nos couples se réuniront à l’endroit où ils se sont mariés pour donner l’issue de leur aventure.

Se diront-ils oui à nouveau, ou décideront-ils de séparer leurs chemins ? Mariés au Premier Regard dès le dimanche 13 février à 20h50 sur RTL TVI.