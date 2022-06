Laura et Bastien, de la 4e saison de Mariés au Premier regard, annoncent attendre leur premier enfant (vidéo)

Vous vous souvenez peut-être de Laura et Bastien, candidats de Mariés au Premier regard, saison 4. Compatibles à 80,1%, ils se sont dit il y a presque deux ans. Et aujourd'hui, ils attendent un heureux événement ! C'est dans une vidéo postée sur Instagram que la future maman annonce l'heureuse nouvelle. On voit voir des images du couple défiler en accéléré, et à la fin, on peut voir le futur papa s'accroupir pour embrasser le ventre de Laura.

En légende, elle écrit : "Il y a bientôt deux ans, les experts nous ont trouvés une compatibilité à 80,1% et aujourd’hui cette compatibilité est à nouveau prouvée", avec le hashtag "#love".

De nombreux fans de l'émission se réjouissent de l'heureux événement et félicitent le couple en commentaire. "Mais quelle bonne nouvelle ???? Un baby MAPR ???? félicitations et pleins de bonheur !", peut-on notamment lire.