MALAISE dans Mariés au premier regard: Emilie est choquée par la MANIAQUERIE de Ludwig, lui ne supporte pas ses remarques (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Dans Mariés au premier regard, Ludwig et Emilie semblaient filer le parfait amour. Les jeunes mariés se sont rapprochés lors de leur voyage de noces en Martinique, à tel point qu'ils se sont déjà dit "je t'aime" et ont fait des tatouages d'amour pour sceller leur union.



"Je me laisse porter par mes sentiments par rapport à ce que je ressens et suis en train de vivre avec Emilie (...) On a franchi une grande étape dans la relation. De plus en plus, et j’en parle souvent avec Emilie, je n’ai pas l’impression que ça fait si peu de temps qu’on se connaît. J’ai vraiment le sentiment que ça fait des semaines, des mois qu’on se connaît", avait confié Ludwig quelques jours auparavant.



Mais de retour en Belgique, la situation a changé. Emilie s'est installée chez Ludwig pour partager son quotidien. Après le premier repas dans la cuisine de ce dernier, les premières tensions sont apparues. L'homme, maniaque, a commencé à nettoyer la cuisine en profondeur, ce qu'Emilie n'a pas compris. "Là, je n'avais pas utilisé. Tu n'étais pas obligé. Tu abuses, on n'a même pas utilisé ça. Tu passes ta vie à nettoyer", a lancé la jeune femme qui n'a pas caché son étonnement.



"Elle marque son étonnement, un étonnement qui dure un peu dans le temps. Donc moi à mon niveau, ça me renvoie à des éléments du passé et donc j'ai une petite boule désagréable à l'intérieur. Elle me renvoie à une personne du passé qui était assez destructrice et manipulatrice, bref des sentiments aux antipodes de ceux qu'Emilie m'a fait découvrir depuis le début de notre relation", a expliqué Ludwig en off.



