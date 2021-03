Mariés au premier regard: Junior fait des révélations CHOC à ses amis, "Ce qui m'a fait dire oui, c'est que vous étiez tous ici"

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Manon et Junior viennent de se dire "oui" à la commune et célèbrent leur mariage entourés de leurs proches. Le jeune homme en a profité pour se confier à ses amis. Alors que tout se passe bien lors de la soirée, l'ambiance change soudainement. "Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas mon style de femme du tout. C'est hors de question, hors de question frère. C'est compliqué de dire non, je n'ai pas osé. Ce qui m'a vraiment fait dire oui, c'est que vous étiez tous ici. C'est le seul truc qui m'a fait dire oui. S'il n'y avait pas de fête après, je disais non."

"J'espérais qu'elle dise non"

"Maintenant, on va partir en voyage, on va prendre sur nous. On fera ce qu'on a à faire là-bas. Si on devait se prendre la tête, on ne le fera jamais devant les caméras. Il y a la Belgique entière qui va nous regarder. Ce sont un million de téléspectateurs. J'étais canon dans la Ferrari, je savais très bien que personne n'allait me dire non. Au moment où je dis oui, j'espérais qu'elle me dise non."

Selon les experts, Junior a dit oui pour de mauvaises raisons et n'assume pas de l'avoir fait. "Pour essayer de ne pas perdre la face face à ses amis, de ne pas perdre cette virilité, il va expliquer maladroitement les raisons pour lesquelles il a dit oui, explique Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et thérapeute de couple. Le problème, c'est que mentir ou se mentir, c'est parfois prendre le risque de faire du mal quand même. C'est reculer pour mieux sauter." Reste à voir comment va se passer la lune de miel de Manon et Junior.

