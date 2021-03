Mariés au premier regard: Ludwig et Emilie se font TATOUER par amour quelques jours après leur rencontre (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Dans Mariés au premier regard, Ludwig et Emilie se sont rapprochés lors de leur voyage de noces en Martinique, à tel point qu'ils se sont déjà dit "je t'aime". Convaincus de la force de leur amour, les jeunes mariés ont fait le choix de graver leur taux de compatibilité pour l'éternité. "Se marier, se faire tatouer avec une personne que je connais depuis si peu de temps, c'est un truc de dingue. Mais ici, je n'ai vraiment aucun doute que ca va fonctionner", a confié le jeune marié.

"Je me laisse porter par mes sentiments par rapport à ce que je ressens et suis en train de vivre avec Emilie (...) On a franchi une grande étape dans la relation. De plus en plus, et j’en parle souvent avec Emilie, je n’ai pas l’impression que ça fait si peu de temps qu’on se connaît. J’ai vraiment le sentiment que ça fait des semaines, des mois qu’on se connaît", avait confié Ludwig quelques jours auparavant.

