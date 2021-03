Mariés au premier regard: Manon et Junior prennent une décision INATTENDUE juste avant de partir en voyage de noces (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Dans mariés au premier regard, rien ne va plus entre Manon et Junior. Les mariés ont décidé de faire chambre à part, 48 heures après s'être dit oui pour la vie.

La veille du départ en voyage de noces, le jeune homme a expliqué à son épouse qu'il avait des doutes face à un possible avenir commun. Après une nuit de réflexion, le couple a pris une décision radicale. "Je pense que c'est mieux pour nous deux de ne pas partir, c'est sûr", a lancé Manon. "Je suis content de te l'entendre dire", a répondu le jeune marié, visiblement soulagé.



C'est beaucoup plus apaisés qu'ils ont donc annulé leur voyage et sont rentrés chez eux séparément. "On doit prendre un peu de recul aussi vis-à-vis de la situation", a ajouté Manon, convaincue de sa décision. Junior a avoué qu'il avait "un petit pincement de regret de ne pas avoir été au bout des choses".

