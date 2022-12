"A la recherche de jeunesse éternelle": découvrez le voyage inédit d'une actrice et d'un journaliste pour trouver les méthodes anti-âge

Ce vendredi soir après le RTL INFO 19H, vous avez rendez-vous avec un documentaire événement intitulé "A la recherche de la jeunesse éternelle". Un reportage avec la comédienne Valérie Bonneton et le reporter Alfred de Montesquiou. Ensemble, ils partent pour un voyage inédit à la recherche des méthodes à travers le monde pour combattre les signes de l'âge.

Le duo expérimente notamment un stage de jeûne alimentaire et randonnée. "En partant, on a les muscles qui picotent un peu. En fait, il faut penser à autre chose", confie le reporter. "J’avoue que je n’avais pas du tout compris qu’il y a un lien entre la randonnée et le jeûne. Je croyais que c’était plus une histoire de maigrir ou je n’en sais rien. Mais en fait, c’est le fait de garder le corps en activité", poursuit Alfred de Montesquiou, tout en marchant avec d’autres randonneurs.

"Je ne sais pas quelle heure il est, mais cela doit être l’heure du déjeuner", lui demande la comédienne. "C’est fatiguant quand même. J’ai mal à la tête, j’ai les muscles qui brûlent. Tu as l’impression d’être à la fin d’un jogging d’1h30 alors que l’on a marché 20 minutes. C’est assez physique", lui répond le journaliste.

A ce moment-là, le groupe commence à apercevoir la vallée de la Dordogne. "Je me rends compte que c’était vraiment important de faire la descente alimentaire et que j’aurais dû la faire", confie Alfred de Montesquiou.

La responsable du stage s’adresse ensuite à Valérie Bonneton. Elle lui explique les bienfaits d’un tel stage. "Même si toi mentalement tu pourrais avoir envie de manger, ton corps n’en a pas besoin parce que lui il se restaure. C’est tout bénéfice, sur tous les plans ", assure-t-elle. "Oui, on sent que cela fait du bien", rétorque l’actrice.

