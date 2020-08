"N'golo n'golo, ce sera après les crevettes": Pascal Légitimus, invité de Tous en cuisine avec Cyril Lignac (vidéo)

Tous en cuisine a débuté ce lundi sur Plug RTL. Une émission dans laquelle Cyril Lignac cuisine en direct des recettes simples que tout le monde peut faire en temps réel avec lui. Chaque jour, de nouveaux participants tentent de le suivre dans ses oeuvres. Ce mardi, un certain Pascal Légitimus était de la partie. "Le plus célèbre des inconnus", l'a présenté Jérôme Anthony.



Pendant l'émission, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont fait des allusions aux sketchs les plus célèbres des Inconnus, dont le fameux "Télémagouilles". "Pili pili ou N'golo n'golo ?", a demandé Jérôme Anthony à Pascal Légitimus qui s'activait en cuisine. "N'golo n'golo, ce sera après les crevettes", a précisé l'humoriste de 61 ans.



En effet, le chef étoilé donnait des consignes aux participants pour réaliser un "sandwich crevettes et mayo curry". Une recette qui a même inspiré une chanson à Jérôme Anthony, particulièrement déchaîné dans un camping du Vaucluse, en Provence.



Tous en cuisine, du lundi au vendredi de 19 à 20h sur Plug RTL