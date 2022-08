"Triste": Patrice Laffont réagit à l'éviction de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat des Chiffres et des lettres

À l'avenir, le célèbre jeu Les chiffres et les lettres ne sera plus diffusé que le week-end. L'émission reste présentée par Laurent Romejko mais il sera à l'antenne sans ses deux acolytes, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat. Tous deux regrettent leur éviction après 36 et 47 ans dans le programme, dénonçant "une situation d’une rare violence".

Patrice Laffont, qui a présenté le jeu pendant de nombreuses années avant d'en devenir le producteur (ce qu'il est toujours), a réagi à ce double départ.

"C’est bien triste, car ils étaient des figures emblématiques de l’émission, a-t-il confié à Télé Loisirs. Ce sont de bons amis tout court pour moi, qui les fréquente depuis tout ce temps. Ils seront remplacés. Ces nouveaux venus n’ont pas du tout le même profil que Bertrand et Arielle et sans doute contribueront-ils à changer l’ambiance de l’émission."

L’ancien candidat Stéphane Crosnier et une professeure de lettres prendront dès septembre la place de Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat.

Patrice Laffont a tenu à mettre en avant tout le travail effectué par le binôme pendant toutes ces années : "Bertrand et Arielle travaillaient beaucoup, écrivaient des 'papiers' culturels très nourris", a-t-il ajouté.