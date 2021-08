Alix (Koh-Lanta) a trouvé l'amour lors du tournage de l'émission: "J'ai eu le coup de foudre"

C'est le magazine Gala qui confirme ce que beaucoup de fans attendaient. Alix et Mathieu qui ont participé ensemble à l'émission de Koh-Lanta les 4 terres forment désormais un couple. Après avoir bombardé les réseaux sociaux de photos de moments passés ensemble en randonnée ou en vacances, ce n'est qu'une demi surprise pour les fans de l'émission, d'entendre que la jeune femme et le candidat sont réunis dans la vraie vie.

La Française a, en réalité, éprouvé un véritable coup de foudre pour son concurrent. Elle est tombée littéralement sous le charme de Mathieu, comme elle l'explique dans le magazine Gala: "Quand je suis arrivée sur l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île, mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer", confie Alix.