Caroline Fontenoy a accouché de son deuxième enfant

Carnet rose à RTL House. Notre collègue Caroline Fontenoy a accouché ce mercredi 8 décembre et est devenue maman pour la deuxième fois d'une petite fille, prénommée Zélia. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle était au repos et qu'elle alimentait son compte Instagram dans l'impatience d'accueillir son deuxième enfant. Pour annoncer cette naissance très attendue, Caroline a publié un cliché en noir et blanc de sa main, serrant celle de son enfant, avec cette légende: "Ce mercredi 8 décembre qui a changé notre vie à ton père et moi. 3 kg750 d'amour brut. Bienvenue mon petit ange. On aurait pu t'appeler Victoire ou Patience mais on trouve que Zélia, c'est vachement plus sympa. Nous t'aimons plus que tout au monde. Lou est une grande soeur comblée."

La petite fille et la maman se portent bien.

Félicitations à Caroline, au papa, Jérôme, et à la grande soeur Lou.

Et bienvenue à Zélia!