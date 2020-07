Claude (Koh-Lanta) dévoile une adorable photo avec ses deux fils

En vacances en famille, Claude a partagé une photo avec ses deux enfants.

Le candidat emblématique de Koh-Lanta profite en ce moment de quelques jours de vacances en famille. Claude est sur l'île d'Oléron avec sa compagne Virginie et leurs deux fils. Andrea, 5 ans, est devenu grand frère en janvier dernier. Le petit deuxième se prénomme Marceau. Sur cette jolie photo de vacances, on peut découvrir les deux petits garçons se tenant la main, accompagnés de leur papa.



Dans une interview au magazine français Gala, Claude avait révélé à quel point la paternité avait changé sa vie: "Je veux donner l'exemple à mon fils, Andréa. Je ne pensais pas aimer autant une personne. Je fais les choses pour moi mais je les fais bien plus pour lui. Il doit apprendre que si on veut des choses, il faut se donner les moyens, il faut être persévérant, travailleur et courageux".