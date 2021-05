Décès de Bernard, candidat emblématique de la saison 12 de Koh-Lanta: Denis Brogniard partage sa tristesse

Dimanche, c'est avec tristesse que la grande famille de Koh-Lanta a appris la disparition de Bernard Deniaud, candidat emblématique de la saison 12, qui avait été éliminé lors de la course d'orientation.

C'est Javier qui a annoncé la nouvelle dans une publication Instagram : "Je viens d’apprendre avec tristesse que Bernard nous a quitté, il était un grand baroudeur, il avait parcouru le monde avec sa trottinette, il restera dans le cœur des Kohpains et surtout dans le cœur des KL12 ???? bon voyage l’ami", a-t-il écrit.

Quelques heures plus tard, l'animateur de l'amission, Denis Brognard, a à son tour rendu hommage à l'aventurier et sportif : : "Très triste d’apprendre le décès de Bernard, aventurier de #KohLanta qui avait atteint la finale et l’épreuve d’orientation en 2012 en Malaisie. C’était un homme épris de nature, un grand sportif adepte des défis au long cours. Il avait fait Paris Dakar à trottinette".