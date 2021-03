Emily Ratajkowski partage des photos intimes de son accouchement

Le 8 mars dernier, Emily Ratajkowski a donné naissance à son premier enfant, appelé Sylvester Apollo Bear. La star vient de dévoiler des photos de son accouchement.

Quelques jours après la naissance de son premier enfant, Emily Ratajkowski publiait une photo sur son compte Instagram pour annoncer l'heureuse nouvelle. On la voyait le torse nu, en train d'allaiter son bébé, prénommé Sylvester Apollo Bear. Elle écrivait alors qu'il était arrivé lors du "matin de sa vie le plus surréaliste, beau et rempli d'amour".

Cette fois, ce sont des photos prises durant son accouchement qu'elle partage avec ses abonnés. "Entre les poussées et les premiers moments avec Sly, la vie", écrit-elle en commentaire des photos.