Face au flop de sa nouvelle émission, Nagui lance un appel: "Je compte sur vous" (vidéo)

Samedi soir, l'émission de Nagui, The Artist, a rassemblé 990.000 téléspectateurs. Un résultat jugé très faible pour la télévision française. Le présentateur en est bien conscient et a décidé de s'adresser directement au public.

"Vous avez été pratiquement un million à regarder le numéro 2 de The Artist. Un million ça fait 60 Bercy plein à craquer, donc c’est génial quand on chante des chansons nouvelles […] mais pour la télé ce n’est pas super bon, on ne va pas se mentir… ", a-t-il confié dans une vidéo postée sur Instagram.

Il explique ensuite en quoi le principe de son émission est original et mérite l'attention. Le but est de découvrir des "auteurs/compositeurs/interprètes qui viennent chanter leur propre chanson, vous les proposer. C’est que de la nouveauté, c’est que de la création, ça n’a jamais été fait, il y a peut-être une raison, mais en tout cas, c’est risqué", poursuit-il.

Il espère que les chiffres ne vont pas rester si bas et que les téléspectateurs vont se montrer plus curieux dans les semaines à venir.

"L’émission est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Bénabar… Tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l’originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas", dit-il encore.

Enfin, il conclut en demandant au public de se mobiliser : "La nouveauté a du bon. Je compte sur vous. On a besoin de vous."