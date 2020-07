Hugues Aufray avait rencontré Martin Luther King en 1966: "Je pense à lui quand je vois ce qui arrive"

Le 17 juillet prochain, Hugues Aufray sort un nouvel opus intitulé "Autoportrait". Pour cette nouvelle création, Hugues Aufray a écrit ses textes, sa musique et réalisé la pochette. Dans le cadre de la promotion de cet album, Hugues Aufray s'est confié sur le plateau du RTL INFO. Il est revenu sur la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier.

"J'ai rencontré Martin Luther King, j'ai chanté pour lui, il m'a envoyé une lettre de remerciements. Et je pense à lui quand je vois ce qui arrive et je me dis 'S'il revenait aujourd'hui aux Etats-Unis, il serait étonné de voir autant de gens d'origine afro-américaine à la télévision, dans le cinéma, dans la presse, partout'. Il ne faut pas désespérer les jeunes en disant que ça va de plus en plus mal. Ce n'est pas vrai. La mort de ce pauvre homme est un accident. Mais je ne pense pas que l'on peut dire qu'il y a plus de racisme actuellement que du temps de Martin Luther King. Je crois que la situation a considérablement évolué mais pas suffisamment", a-t-il indiqué.