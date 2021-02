Il est le fils de deux acteurs très célèbres: le reconnaissez-vous?

Né le 17 janvier 1995, il est l'aîné d'une grande fratrie, notamment à cause du divorce de ses parents et de leur second mariage respectif. Ce jeune homme de 26 ans ne vous dit rien? Il faut dire que sa barbe est assez récente. DJ, il s'est récemment reconverti en pêcheur et préfère la vie tranquille du Costa Rica aux bruits de Hollywood.

Ce jeune homme, c'est Connor Cruise, le fils aînée de Tom Cruise et de Nicole Kidman. "Il est devenu un pêcheur passionné", a révélé une source au magazine PEOPLE.

Impliqué dans la scientologie comme son père, le jeune homme voit encore occasionnellement sa mère, l'actrice Nicole Kidman. Celle-ci a décidé de ne plus évoquer dans ses interviews ses enfants issus de son union avec Tom Cruise "pour préserver au maximum leur vie privée".

Pendant leurs dix années de mariage, Tom Cruise et Nicole Kidman ont adopté deux enfants: Connor et Bella. Après leur divorce, ils ont chacun eu d'autres enfants. Tom Cruise est également le père d'une fille prénommée Suri qu'il a eue avec l'actrice Katie Holmes, alors que de son côté, l'actrice Nicole Kidman a eu deux filles avec le chanteur australien Keith Urban. Elles s'appellent Sunday et Faith.