Jarry menacé de mort: il reçoit "beaucoup de messages de haine" suite au changement d'horaire de Koh-Lanta

L'animateur et humoriste Jarry sera bientôt à la présentation d'une nouvelle émission. Et les changements de programmes de la chaîne TF1 ne plaisent apparemment pas à tout le monde, au point que certains s'en sont pris directement à Jarry, en tenant des propos inqualifiables

En story sur Instagram, il a partagé le message horrible qu'il a reçu d'un téléspectateur. Celui-ci est furieux du changement d'horaire de Koh-Lanta All Stars qui sera diffusé le mardi et plus le vendredi. Game of Talents sera diffusé deux vendredis de suite et présenté par Jarry.

Mais plutôt que de s'adresser directement à la chaîne, cet internaute a menacé de mort l'animateur tout en tenant des propos homophobes. Dans un message privé, il l'a tenu responsable de ce choix de programme.

Jarry a appelé ses abonnés à signaler ce compte, et il a semble-t-il été entendu puisque l'abonné est désormais introuvable sur Instagram.

Par la suite, Jarry a expliqué avoir reçu "beaucoup de messages de haine" et a tenu à rappeler qu'il ne décidait pas de la programmation de la chaîne.

"Game of Talents, mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas Koh-Lanta. Tout simplement parce que ce ne sont que deux émissions, puis après il y en aura d’autres. Donc, je ne suis pas celui qui remplace Koh-Lanta et qui le met le mardi", a-t-il déclaré.

"La communication de la chaîne aurait dû être mieux faite, et je me retrouve en première ligne. C’est très dommageable", a-t-il ajouté.

D'autres téléspectateurs ont également adressé des messages haineux à plusieurs participants à Koh-Lanta All Stars.

Rappelons qu'il ne s'agit que d'un jeu et que les propos homophobes et menaces de mort, outre les dommages qu'ils peuvent causer, sont passibles de poursuites.



©Jarrytypique - Capture d'écran story Instagram