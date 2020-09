Jean-Pierre Pernaut a-t-il un ennemi dans le métier? Sa femme balance sur le plateau de TPMP

Jean-Pierre Pernaut, qui a annoncé la semaine passée son départ du journal télévisé de 13h sur TF1, était l’invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. L’animateur lui a demandé s’il y avait "un mec qu’il n’aimait pas du tout dans le métier".

Le présentateur s’est alors fait devancer par son épouse, Nathalie Marquay, avec qui il joue dans la pièce de théâtre Double jeu . "Si, il y a Ruquier. Ruquier, il l’aime pas".

"Ce n’est pas que je l’aime pas", précise-t-il. "Je l’ai rencontré une fois, il était venu te saluer très gentiment dans les coulisses du théâtre où on jouait. Mais Ruquier, c’est vrai qu’il m’a, pendant des années et des années, avec Baffie, fracassé, en disant que je suis l’homme du gouvernement. Heureusement, j’ai eu 15 gouvernements donc, un jour je suis chiraquien, un jour suis macroniste, là on dit que je suis anti-macroniste", commente-t-il sur le plateau de TPMP.