L'émotion de Bertrand-Kamal devant la générosité de l'équipe bleue: un moment fort de l'aventurier de Koh-Lanta décédé (vidéo)

Ce jeudi matin, on a appris la triste disparition de Bertrand-Kamal, candidat déjà emblématique de la dernière saison de Koh-Lanta dont la diffusion vient de débuter.

Dans Les 4 Terres, l'aventurier était dans l'équipe des verts : l'Est. Et depuis le début de la compétition, cette équipe a joué de malchance sur l'épreuve de confort et s'est retrouvée deux nuits sur l'île de l'exil.

Un exil forcé qui a pesé sur l'équipe, mais aussi sur les estomacs étant donné qu'il n'y a rien à manger à cet endroit. Les bleus, de l'équipe du Sud, avaient en revanche gagné l'épreuve de confort et des plats régionaux à déguster.

Au moment de l'épreuve d'immunité, certains aventuriers sont dès lors arrivés ragaillardis alors que les verts n'étaient pas très en forme… "J'ai pensé à vous toute la nuit, je vous jure, demandez à l'équipe", confiait Bertrand-Kamal.

Il s'est alors produit un scénario inédit dans Koh-Lanta : les bleus avaient gardé de la nourriture pour Bertrand-Kamal et son équipe.

"On a pensé à eux aussi, parce qu'hier, ça nous a tous émus de les voir dans cet état. Le Sud, c'est aussi le partage et la générosité. Du coup, on a voulu partager un petit bout de ce gâteau basque", dit une candidate du sud en donnant cette petite douceur à l'aventurier aujourd'hui décédé. L'émotion et la joie se sont lues sur leurs visages. Un moment d'émotion qu'on très certainement en tête tous les aventuriers qui ont côtoyé Bertrand-Kamal…