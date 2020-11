L’opération 10.000 étoiles commence aujourd’hui: "Les commerçants nous aident malgré leur situation compliquée"

L’animateur de Radio Contact et de RTL David Antoine était l’Invité du RTL INFO AVEC VOUS ce lundi. Il a expliqué en quoi consiste l’opération 10.000 étoiles, qui permettra à des milliers d’enfants défavorisés de fêter Noël grâce à la générosité des Belges.

Ce lundi à 16h, l’opération est activée sur le site 10000etoiles.be. En quoi ça consiste ? Pour 5€, vous pouvez acheter une étoile à placer sur votre sapin. Tous les bénéfices iront à l’association Pêcheur de Lune. "L'association se trouve à La Hulpe, dans le Brabant wallon. C'est une association avec une multitude de bénévoles qui aident une multitude de petites entités à travers toute la Belgique. Ça va des refuges de femmes battues avec leurs enfants, à certains hôpitaux, à certains CPAS, donc ils aident des milliers de personnes à travers la Belgique et ils font un travail exceptionnel", a souligné l'animateur.

Répondre à toutes les lettres envoyées

Il met sa notoriété et ses 500.000 followers au service de cette bonne cause. Ça a commencé il y a 2 ans avec un album de Noël. "On a fait saigner les oreilles de pas mal de personnes mais on a permis de donner le sourire à plus de 3000 enfants et donc je me suis dit qu'il fallait continuer".

La nouveauté cette année, c’est son implication pour les enfants. "Ce qui me touchait vraiment, c'était que les gosses puissent écrire leurs lettres au Père Noël là maintenant et d'avoir une réponse. Et ben ils n'avaient pas de réponse. Alors quand on est un enfant un peu malmené par la vie et qu'en plus de ça, le grand patron des écoliers ou le Père Noël n'a même pas l'occasion de répondre, c'est catastrophique. Donc on s'est dit : on va faire quelque chose. On l'a fait et on est ultra motivés. On a créé un réseau de petits commerçants à travers toute le Belgique. Ça va être activé tout à l'heure à 16h sur le site 10000etoiles.be. Vous allez avoir une carte interactive sur laquelle il va y avoir tous les points de vente et sur ceux-ci, vous allez pouvoir aller chercher votre étoile à l'unité. En prendre 2, 4, 10, 20, 100 si vous voulez. Et on est en train de créer ce réseau de commerçant et pour ça il y a un numéro de téléphone qui vous permet d'acheter vos étoiles par blocs de 100: c'est le numéro 02/318.18.18. Et je vais vous dire, il est dévié sur mon téléphone. C'est pour vous dire à quel point on est tout petits. On est à 3 à faire cette opération et on va faire plaisir à des milliers de gosses dans quelques jours."

Les commerçants participent malgré leur situation

L’équipe a déjà des retours des commerçants qui pourtant sont dans les ennuis et qui ne peuvent rouvrir que demain pour certains. "On s'est dit que ça allait être très compliqué. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'heure actuelle avec toutes les mesures qui sont prises et qui compliquent la situation économique, les commerçants se disent : 'Je vais vous aider'. On a eu des personnes qui nous ont appelé en nous disant : 'Je peux pas vous aider cette année parce que je vends ma maison. Mais c'est promis l'année prochaine on sera là.'"

Les lettres affluent déjà, prouvant l’importance de venir en aide à ces enfants. "On a reçu une lettre d'une petite fille qui a demandé des gants et un manteau pour pas avoir froid. Ça permet de mettre le curseur au bon endroit et de se dire que vous comme moi comme beaucoup de personnes qui nous regardent, et bien on est des privilégiés".

"On va pas changer le monde, mais quelques sourires c'est déjà pas mal", a conclu David Antoine.