La chaîne France 3 forcée de rassurer les téléspectateurs après l'assassinat d'un chat dans Plus Belle la vie

Mercredi soir, dans l'épisode de la série Plus Belle la vie diffusé sur France 3, un chat, Tigrou, est sauvagement assassiné.

On pouvait voir le personnage de Camille, en colère contre le petit chat de Mathis, "punir" l'animal avec un coup de marteau. À l'écran, on ne voit rien du meurtre : il est suggéré en montrant l'actrice prête à tuer l'animal. On la voit ensuite se débarrasser du félin dans une poubelle. Là encore, on ne voit pas le chat mais un sac dans lequel est supposé se trouver le corps de l'animal.

Malgré tout, la scène a choqué certains téléspectateurs qui se sont inquiété du sort du chat. Une vidéo postée sur le site officiel de France Télévisions rassure les téléspectateurs inquiets : aucun chat n'a été maltraité lors du tournage.

Dans la vraie vie, le petit chat s'appelle Luna et provient de la SPA de Marseille. La production est allée le chercher pour tourner quelques scènes, sans violence aucune et il a ensuite été adopté par une famille qui prend soin du félin. Toute l'histoire est racontée dans cette vidéo où on découvre la nouvelle vie de Luna auprès de sa nouvelle famille.