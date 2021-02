Les Marseillais bientôt de retour sur Plug RTL et RTLplay: voici les candidats que vous pourrez suivre à Dubaï

Depuis plusieurs années, l'émission "Les Marseillais" fait un carton d'audiences. Plug RTL et RTLplay remettent donc le couvert et diffuseront de nouveaux épisodes inédits en même temps que la France.

Cette année, la grande famille des Marseillais se retrouve à Dubaï. Véritable mirage au coeur du désert, avec ses plages de rêve et ses paysages des mille et une nuits, Dubaï la magnifique, n'a pas fini de les surprendre. Plus que jamais, Julien, Manon, Jessica, Thibault, Carla, Kevin, Paga, Greg, Maeva, Benji, Océane et Victoria vont devoir redoubler d'efforts pour affronter les épreuves qui les attendent. Ils devront aussi compter sur des nouveaux arrivants pour les aider.

© MAZEN ABUSROUR / AGENCE HOP / M6

Ils sont déterminés à relever tous les défis que leur proposera Jessica Aidi, leur bookeuse exigeante. Avec elle, les Marseillais venus "en touriste" n'ont qu'à bien se tenir s'ils ne souhaitent pas voir leur aventure s'arrêter ! Pour tous les chanceux qui parviendront à rester à Dubaï, une véritable atmosphère d'amour va envahir la villa.

Jour après jour, vous allez vivre et partager avec eux leurs histoires.

Rendez-vous dès le mardi 22 février sur Plug RTL et RTLplay à 23h30 pour découvrir les aventures des Marseillais à Dubaï.