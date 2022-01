Les révélations de Guillaume Genton sur les couples de Danse avec les Stars

"Il y a plein de couples officieux", a déclaré Guillaume Genton dans l’émission Touche pas à mon poste à propos de Danse avec les Stars. Il a comparé l’émission de danse à L’île de la tentation. Les stars et leur danseur sont obligés de passer beaucoup de temps ensemble pour les répétitions et doivent développer assez rapidement une certaine complicité.

C'est notamment le cas de Michou et sa danseuse, Elsa Bois, qui viennent d’officialiser leur romance.

Mais Guillaume Genton a surtout évoqué les couples officieux de l’émission : "Chaque saison, il y avait au moins trois ou quatre stars qui pécho un danseur ou une danseuse’", a-t-il déclaré dans TPMP sans toutefois révéler de noms.

L’émission compte aussi quelques couples officiels, certains se sont même mariés comme Alizée et son danseur Grégoire Lyonnet. D’autres se sont rapidement séparés comme Iris Mittenaere et Anthony Colette ou encore Camille Lacourt et Hajiba Fahmy.