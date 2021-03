Michel Drucker de retour à la télévision: ce détail de son look qui fait le buzz (photo)

Après 7 mois d'absence, plusieurs opérations et une longue convalescence, Michel Drucker était de retour dans Vivement Dimanche hier sur France 2. E l'animateur de 78 ans a fait sensation.

Il est apparu sur le plateau avec un costume noir et chemise blanche, sans cravate, assez classique. Mais il avait aux pieds des baskets ultra tendance.

Il portait des sneakers d'une marque célèbre, dont le modèle est très demandé et très rare. Raison pour laquelle, un média spécialiste du streetwear a épinglé le look de Michel Drucker sur Twitter, déclenchant une avalanche de réactions sur le réseau social.

Beau pied de nez de l'animateur souvent critiqué pour sa présence à la télé malgré ses 78 ans. On peut être un dinosaure de la télévision et être jeune dans sa tête et ses baskets.