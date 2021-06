Père Fouras (Fort Boyard): Voici le rôle ESSENTIEL qu'il a joué dans Koh Lanta

On connait le Père Fouras, personnage emblématique du jeu Fort Boyard. Au début de l'émission, c'est Michel Scourneau qui endossait ce rôle, mais il a été repris par Yann Le Gac, qui était ce matin l'invité d'Europe 1, dans l'émission Culture Médias.

Au-delà de son travail d'acteur pour incarner le vieillard gardien du fort, le comédien a expliqué avoir inventé plusieurs séquences du jeu télévisé : "J'ai fait beaucoup de jeux dans Fort Boyard", a expliqué Yann Le Gac

Il a ensuite surpris son audience en révélant qu'il avait joué un rôle primordial dans une autre émission mythique : Koh-Lanta.

"Pour Koh-Lanta, je suis producteur des jeux. C'est-à-dire que j'invente les jeux et que je les mets en place", a-t-il poursuivi.

Et pas des moindres ! L'orientation, c'est lui, et les poteaux, c'est également lui.

"L'orientation, je la revendique. Parce que je suis assez fier de cette épreuve", explique Yann Le Gac, qui a créé cette course de finale de A à Z.

Pour l'épreuve des poteaux, il s'est inspiré d'une observation lors d'un voyage.

"Les poteaux, je les ai réadaptés en voyant des pélicans au Panama qui étaient perchés. Je me suis dis : 'Tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus pur que ça ?'. Parce que le problème est de toujours trouver des jeux qui soient équitables, qu'on grand ou petit, fort ou pas. Surtout quand on arrive à la finale", a-t-il ainsi révélé.