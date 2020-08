Tous en cuisine avec Cyril Lignac: la recette du chef pour un gratin aux macaronis CROUSTILLANT

En live depuis sa cuisine, Cyril Lignac a donné sa recette pour un gratin de macaronis croustillant dans son émission "Tous en cuisine avec Cyril Lignac".

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 250g de macaronis cuits

• 20g de beurre

• 20g de farine

• 1 cuil. à café de moutarde

• ½ litre de lait entier

• 100g de fromage râpé type emmental, gruyère ou comté

• 100g de fromage râpé type parmesan

• 150g de pancetta ou bacon ou lardons coupés en petits morceaux

• 50g de pain de mie coupé en petits cubes de ½ cm

Préchauffez le four à 200°C. Dans une poêle ou une sauteuse chaude, versez le beurre, laissez-le fondre et ajoutez la farine à feu doux, mélangez 4 minutes pour cuire l’ensemble. Ajoutez le lait. Portez à ébullition et baissez le feu. Laissez cuire jusqu’à ce que la sauce épaississe, environ 4 minutes. Ajoutez la moutarde hors du feu et mélangez de nouveau. Ajoutez les 100 premiers grammes de fromage et mélangez. Ajoutez les macaronis et continuez à mélanger. Versez dans le plat pouvant aller au four.

Dans une seconde poêle chaude, déposez les cubes de viande, laissez-les colorer sur feu moyen, débarrassez-les sur une assiette avec une feuille de papier absorbant, ajoutez dans la même poêle avec le gras de cuisson les cubes de pain et faites-les colorer légèrement. Versez ensuite la viande dans le pain, mélangez ensemble. Répartissez bien sur tous les macaronis. Parsemez de parmesan. Enfournez 5 minutes pour que le gratin dore sur le dessus.