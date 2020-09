Tous en Cuisine: Cyril Lignac dévoile sa recette de pizza roulée bolognaise (vidéo)

Dans Tous en Cuisine, Cyril Lignac cuisine en direct de chez lui des recettes simples et efficaces que tout le monde peut faire en temps réel avec lui.

Ce mardi dans Tous en Cuisine, Cyril Lignac préparait une pizza roulée bolognaise. Vous n'avez pas bien suivi toutes les consignes en direct ? La recette est ci-dessous.



INGRÉDIENTS pour 4 personnes :



1 rouleau de pâte à pizza rectangle si possible

450g de viande bolognaise cuisinée maison ou en pot

Piment d’Espelette

3 boules de mozzarella ou 180g de mozzarella râpée

1 oeuf

Quelques feuilles de basilic

Quelques feuilles de salade

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin



POUR LA VINAIGRETTE :



15cl d’huile neutre

40g de vinaigre de vin

40g de moutarde

50g d’eau chaude



LES USTENSILES :



1 casserole + 1 spatule

1 rouleau à pâtisserie + 1 couteau éminceur + 1 moule à manque de 22 à 24 cm + 1 pinceau + 1 petit ramequin

1 saladier + 1 fouet + 2 cuillères à soupe

PRÉPARATION :

20 min



Cuisson

10 min

1. Préchauffez le four à 250°C.

2. Étalez au rouleau la pâte à pizza en rectangle si elle ne l’est pas. Coupez-la en 4 bandes égales. Parsemez de mozzarella râpée ou de morceaux fins de mozzarella, déposez la viande cuisinée au centre des bandes et rabattez en premier les côtés puis pincez délicatement les bords de haut en bas tout du long. Déposez les boudins dans le moule à manqué de l’extérieur vers l’intérieur ou dans la poêle avec le pincement à l’intérieur. Nappez d’œuf battu. Enfournez 12 à 15 minutes. Déposez des feuilles de basilic et du piment d’Espelette.



3. Dans un saladier, préparez la vinaigrette en versant la moutarde avec le vinaigre, mélangez, ajoutez l’huile puis l’eau chaude, continuez à fouetter. Déposez les feuilles de salade. Mélangez et déposez-les dans un plat pour accompagner la pizza.

