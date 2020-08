Tous en Cuisine: Cyril Lignac va vous faire saliver avec sa recette de pêches melba (vidéo)

Cyril Lignac cuisine en direct de chez lui des recettes simples et efficaces que tout le monde peut faire en temps réel avec lui.

Ce jeudi soir pour le dessert, Cyril Lignac a prévu des pêches melba. De sa cuisine, il donne des consignes aux participants, dont l'humoriste Booder, l'invité du jour. Ci-dessous, la recette complète.



Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

Pour les pêches au sirop :

4 pêches fraîches et mûres

60cl d’eau

20cl de vin doux

250g de sucre

1 zeste de citron jaune

Quelques feuilles de verveine

½ litre de glace vanille

½ de sorbet framboise

125g de framboises fraîches



La cuisson des pêches



Dans une casserole, versez le vin doux avec l’eau, ajoutez le sucre, mélangez pour faire fondre le sucre, ajoutez le zeste de citron et les feuilles de verveine. Portez à ébullition et plongez les pêches, baissez le feu et laissez-les cuire 3 à 5 minutes. Vérifiez la cuisson, la pointe du petit couteau doit rentrer facilement. Egouttez-les à l’aide d’une araignée, déposez-les dans une assiette et épluchez-les, vous pouvez les ouvrir et retirer les noyaux. Réservez au frais. Faites réduire le sirop sans les feuilles de verveine.



La glace vanille-framboise



Dans un bac bien froid, mélangez délicatement la glace vanille et le sorbet framboise pour ne formez qu’une glace. Réservez au congélateur.

Le dressage

Nappez les pêches du sirop. Déposez les pêches dans des coupes avec une boule de glace et des framboises entières ou en purée.