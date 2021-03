Vive émotion dans les Z'Amours lorsqu'un candidat remercie sa sœur, qui va lui offrir UN REIN (vidéo)

Ce lundi 29 mars, l'émotion a gagné le plateau des Z'Amours lorsqu'un candidat a tenu à faire une petite dédicace à sa sœur Sylvie.

Au moment d'aborder la finale avec son épouse, Xavier a tenu à faire une annonce. "Ma sœur va me donner son rein. Je l'embrasse", a-t-il simplement lancé, très ému.

Bruno Guillon l'était également. Il a ajouté : "On rappelle qu'on est donneur dans la même famille pour le rein notamment, et que c'est un vrai acte d'amour. Donc on l'embrasse et on la salue".

Souvent dans les Z'Amours, il y a des éclats de rire. Aujourd'hui, il y a eu de l'émotion aussi… Voici la séquence en vidéo.